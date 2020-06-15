В Свердловской области за погибшего лося компенсацию выплатит РЖД

11:22 | 16.06.2020

РЖД в Свердловской области возместит государству компенсацию за погибшего лося, сбитого грузовым поездом. Об этом сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.



Инцидент произошел в феврале этого года на участке ж/д пути Нижняя Салда – Ясашная. Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области оценил ущерб в 80 750 рублей.



Иск в суд подал нижнетагильский транспортный прокурор. Мещанский райсуд Москвы удовлетворил требования прокурора и обязал РЖД компенсировать ущерб, причиненный гибелью лося.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»