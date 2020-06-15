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11:05 | 16.06.2020

Фото: finance.rambler.ru

Екатеринбурге получил допфинансирование на расселение жильцов из ветхих домов

Столица Урала получила дополнительное финансирование на расселение жильцов аварийных домов. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснулина программу расселения из ветхих домов в России планировали завершить к 2024 года, но сроки могут сместить из-за выделения допсредств.

В Свердловской области планируется в ближайшие два года расселить более пяти тысяч человек, которые проживают на 74 тысячах квадратных метрах аварийного жилья. В этом году в Екатеринбурге общая площадь ветхих домов составляет более 50 тысяч квадратных метров. Около 11 тысяч человек получат новые квартиры.

Сейчас в правительстве РФ рассматривают вопрос о внесении поправок в закон «О форме содействия реформированию ЖКХ». Как сообщает РБК, если новые изменения примут, то регионы смогут получить дополнительное финансирование на снос аварийного жилья.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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