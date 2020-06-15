В Кольцово петербуржец украл дорогие солнцезащитные очки и ремень

10:44 | 16.06.2020

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» транспортные полицейские раскрыли две кражи из магазина беспошлинной торговли. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.



Так, в начале марта 2020 года к полицейским обратился сотрудник одного из торговых павильонов российского сектора аэропорта. Он заявил о том, что в ходе ревизии в магазине обнаружили пропажу дорогостоящего ремня и двух пар солнцезащитных очков итальянского бренда.



Транспортные полицейские установили личность предполагаемого похитителя, который оказался жителем Санкт-Петербурга 1975 года рождения. Ранее он уже был дважды судим. В июне мужчину задержали в северной столице, а похищенный товар был изъят.



В ходе проверки выяснилось, что кражи петербуржец совершал, когда ожидал посадки на рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Так, 15 февраля он похитил очки, а 29 февраля еще одну пару очков и ремень, который незаметно надел на себя.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»