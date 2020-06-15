На территории больницы в Екатеринбурге огонь повредил две иномарки

10:03 | 16.06.2020

Фото: МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Волгоградской огонь повредил две иномарки. Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщения о пожаре поступило в 02:17.



На территории городской больницы сгорел автомобиль «Volkswagen Touareg», а также оказался поврежден кузов «Toyota Camry». В борьбе с огнем участвовали 35 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе пожарно-спасательные мотоциклы.



Открытое горение удалось ликвидировать в 02:35. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:47. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»