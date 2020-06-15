В Серове организацию «Пожарная безопасность» оштрафовали на 500 тысяч за взятку

09:48 | 16.06.2020

Фото: news.myseldon.com

В Серове за совершение коррупционного правонарушения юридическое лицо оштрафовано на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Установлено, что организация «Пожарная безопасность» выиграла торги на выполнение работ по ремонту двух пожарных водоемов, расположенных в поселке Красноярка. Сумма контракта –более 1,7 миллиона рублей. Учредитель и директор организации приобрели по цене металлолома бывшую в эксплуатации металлическую емкость, а также емкость от железнодорожной цистерны-цементовоза на общую сумму свыше 250 тысяч рублей. Однако условиями контракта предусматривалось приобретение нового оборудования.



Кроме того, одна из приобретенных емкостей не соответствовала объему, заявленному в смете. При проведении осмотров выполненного ремонта водоемов представителями заказчика – МБУ «Управление гражданской защиты Серовского городского округа» – были выявлены существенные нарушения.



Учредитель «Пожарной безопасности» в декабре прошлого года передал взятку в размере 20 тысяч рублей инженеру муниципального учреждения, который действовал под контролем полицейских. В связи с этим прокуратура Серова в мае возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача от имени и в интересах юридического лица должностному лицу денег (взятки) за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым им служебным положением».



В результате суд оштрафовал ООО «Пожарная безопасность на 500 тысяч рублей. Также прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и директора организации. В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также по статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий».



Уголовное дело направили в Серовский райсуд для рассмотрения по существу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»