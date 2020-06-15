В Свердловской области лекарства, обувь и сигареты отметят цифровой маркировкой

09:30 | 16.06.2020

Фото: пресс-служба ООО «Оператор-ЦРПТ»

На Среднем Урале с 1 июля вводят обязательную цифровую маркировку лекарств, обуви и полное прослеживание сигарет. Так, товары из данных категорий не смогут продавать без маркировки. Исключения составляют лекарства, выпущенные ранее, они будут в продаже до конца срока годности, сообщает пресс-служба ООО «Оператор-ЦРПТ».



Каждому товару присвоят индивидуальный код, который будет наноситься на упаковку еще на заводе. Это позволит проследить весь путь товара – от производства до магазина/аптеки. Покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре: страну-производителя, срок годности, состав и данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое происходило.



Новый код уникален для каждого отдельного товара и защищен специальной криптографической меткой. Если срок годности нанесли на производстве, перебить его не удастся. Также не получится перепродать лекарство из-под полы втридорога, если оно уже числится за больницей.



Цифровое прослеживание товаров позволит защитить потребителя, оно гарантирует легальность и качество вещей. Как заявляет министр промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, маркировка сегодня является эффективным оружием борьбы с контрафактом.



Предполагается, что система цифровой маркировки к 2024 году распространится на большинство товаров. Она станет одной из платформ для цифровой трансформации российской экономики.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»