Новости дня
09:30 | 16.06.2020
Фото: пресс-служба ООО «Оператор-ЦРПТ»
В Свердловской области лекарства, обувь и сигареты отметят цифровой маркировкой
Каждому товару присвоят индивидуальный код, который будет наноситься на упаковку еще на заводе. Это позволит проследить весь путь товара – от производства до магазина/аптеки. Покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре: страну-производителя, срок годности, состав и данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое происходило.
Новый код уникален для каждого отдельного товара и защищен специальной криптографической меткой. Если срок годности нанесли на производстве, перебить его не удастся. Также не получится перепродать лекарство из-под полы втридорога, если оно уже числится за больницей.
Цифровое прослеживание товаров позволит защитить потребителя, оно гарантирует легальность и качество вещей. Как заявляет министр промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, маркировка сегодня является эффективным оружием борьбы с контрафактом.
Предполагается, что система цифровой маркировки к 2024 году распространится на большинство товаров. Она станет одной из платформ для цифровой трансформации российской экономики.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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