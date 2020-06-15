В подвале жилого дома в столице Урала нашли ручную гранату

В подвале жилого дома на улице Московской, 29 в столице Урала во время ремонта обнаружили ручную гранату. Как сообщают местные жители, дом 1947 года постройки возводили пленные немцы.Ранее в подвале жильцы хранили овощи и старые вещи, однако помещение стало подтапливать и им пользоваться перестали. В 2020 году местные жители решили сделать в подвале ремонт, в ходе которого и нашли ручную гранату.На место нахождения опасного предмета прибыли спасатели, сотрудники полиции, скорая помощь и сотрудник «Вымпела», который осмотрел находку и с помощью скотча ее зафиксировал, а затем увез на уничтожение. Саперы не стали утверждать, что находка была лишь имитацией гранаты.