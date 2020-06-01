Екатеринбуржцы вышли на протесты против реконструкции парка XXII Партсъезда

21:19 | 15.06.2020

Фото: newdaynews.ru

Жители Екатеринбурга вышли на акцию против реконструкции парка XXII Партсъезда. Они опасаются, что ночью там вырубят все деревья.



Парк за Дворцом Молодежи обнесли ограждением несколько недель назад. Планируется, что реконструкция будет проходить 2 года. За это время на территории планировали вырубить часть деревьев и оборудовать спортивные площадки, однако жители города выступили против такой реконструкции. По их мнению, в парке вырубят много деревьев и там появятся никому не нужные пространства.



На акции собрались несколько десяткой екатеринбуржцев. Они требуют, чтобы городская мэрия убрала некоторые пункты в плане реконструкции и согласовала её, об этом сообщает портал "Новый день".



Отметим, что, по словам депутата гордумы Константина Киселева, в среду, 17 июня, состоится встреча с представителями мэрии, на которую придут юристы и дизайнеры. Они намерены договориться о том, чтобы парк сохранили как природную зону и не добавляли лишние элементы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»