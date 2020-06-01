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19:36 | 15.06.2020
Фото предоставлено В.Н.Горелых
В Сухом Логу будут судить бизнесмена, обвиняемого в убийстве двух косуль
Фигурантом дел стал местный бизнесмен. Об услышанной 12 января стрельбе в полицию сообщил местный егерь. После этого сотрудники Госавтоинспекции остановили у села Грязновское автомобиль Nissan Qashqai.
«При осмотре транспортного средства в багажнике машины сыщиками были обнаружены туши двух застреленных сибирских косуль - самца и молодой самочки, а в салоне – огнестрельное гладкоствольное охотничье ружьё марки СКС-366 «Ланкастер». Любитель лесных деликатесов знал, что в этот период охота запрещена, но решил рискнуть, возможно, надеясь, что «корочки» помогут. Не помогли. Собранные материалы дела органы внутренних дел направили в суд для рассмотрения по существу. Кстати, ради объективности отмечу, у браконьера на момент совершения преступления имелась лицензия на отстрел кабана. Однако, ему захотелось именно косулю. Подумал про одну, а убил пару. Спортивный интерес, понимаешь, разыгрался. Можно подумать, голод настал, семеро по лавкам дома ждут с таежной провизией, дабы не умереть. Полиция также направила представление в Общество охотников и рыболовов с требованием дать принципиальную оценку противоправному поведению задержанного», - отметил полковник Горелых.
Подозреваемый признал свою вину и возместил ущерб. Также ему придется заплатить еще 532 тысячи рублей в рамках гражданско- правовых отношений по иску департамента охраны животного мира.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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