В Свердловской области два дерева включили во всероссийский реестр деревьев – памятников живой природы

19:20 | 15.06.2020

Фото: fotokto.ru

Два дерева Свердловской области внесли во всероссийский реестр деревьев – памятников живой природы, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Такими деревьями стали сосна Кузнецова в Шувакинском лесном парке и Ива белая в пойме реки Уфа в Красноуфимском районе. Первое дерево было обследовано в 2014 году специалистами московского Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» и отнесено к категории усыхающих, второе же растение является полностью здоровым.



Отметим, что цель программы «Деревья-памятники живой природы» - поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих природную ценность для России.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»