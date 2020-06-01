Выпускники екатеринбургских школ начали получать аттестаты

18:49 | 15.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Выпускники школ Екатеринбурга начали получать свои аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Напомним, экзамены в этом году предстоит сдавать только одиннадцатиклассникам. Выпускники 9-х классов из-за сложной эпидемиологической ситуации были отменены.



Так, аттестаты сегодня вручили 66 выпускникам «французской гимназии» №39. В актовый зал ребят приглашали небольшими группами по 10 человек и рассаживали с соблюдением необходимой дистанции. Всех выпускников обязали надеть маски, перчатки и использовать антисептики.



Добавим, что всего в этом году аттестаты будут вручены 13 879 девятиклассникам и 6 820 одиннадцатиклассникам.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»