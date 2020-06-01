Ural Music Night в Екатеринбурге переносится на неопределенный срок

17:41 | 15.06.2020

Фото: colta.ru

Традиционный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге, который должен был состояться 26 июня, переносится на неопределенный срок. По словам организаторов, Ural Music Night надеются провести в 2020 году.



Как заявил директор фестиваля Евгений Горенбург, на фоне решения свердловского губернатора о продлении ограничительных мер до 22 июня вероятность проведения «Ночи музыки» в запланированное время крайне мала.



Организаторы фестиваля уже сообщают музыкантам, техникам и представителям других площадок о переносе даты проведения Ural Music Night. Исполнительный директор «Ночи музыки» Наталия Шмелькова надеется, что в ближайшее время ситуация в Екатеринбурге и стране придет в норму и фестиваль удастся провести.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»