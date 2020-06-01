С начала года в Екатеринбурге произошло 19 ДТП из-за проезда на «красный свет»

С начала 2020 года в столице Урала из-за проезда на запрещающий сигнал светофора произошло 19 ДТП, в которых погиб один человек и еще 29 травмировались. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.Так, в минувшие выходные по этой причине произошла авария около дома №13 по улице Крауля. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ- 2114» двигался со стороны улицы Крылова на перекрестке улиц Кирова – Токарей и допустил столкновение с «Mercedes-Benz», который ехал в перпендикулярном направлении. Водитель иномарки пояснил, что при проезде перекрестка на разрешающий сигнал светофора он почувствовал удар в левую сторону. От столкновения машину отбросило на тротуар, автомобиль загорелся.На месте ДТП сотрудниками ГАИ установили, что водитель отечественной легковушки пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. В аварии пострадали два человека – водитель и пассажир автомашины «ВАЗ-2114» Их госпитализировали с тяжелыми. Сейчас сотрудники полиции проводят разбирательство.– Камерами автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения в областном центре зафиксировано 3337 проездов водителями перекрестков на запрещающий сигнал светофора. Повторно к административной ответственности за данное правонарушение привлечено более 500 автомобилистов, – сообщили в ГИБДД.Добавим, что только за минувшие выходные в Екатеринбурге зарегистрировали семь ДТП, в которых погиб один человек и 12 получили травмы. В основном столкновения произошли из-за выезда на встречную полосу, несоблюдения очередности проезда и несоблюдения требований сигналов светофоров.– Агрессивное поведение участников дорожного движения – это заведомый фактор риска, вероятная причина дорожно-транспортного происшествия, – отметили в ГИБДД. – Только вежливость участников дорожного движения по отношению друг к другу позволит обеспечить безопасность и комфорт передвижения. Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям, пешеходам и пассажирам соблюдать правила дорожного движения, это должно стать нормой поведения современного человека и одним из определяющих факторов безопасного поведения на дороге.