Участок Серовского тракта на два года закроют на ремонт

17:00 | 15.06.2020

Фото: 2gis.ru

На участке Серовского тракта с 270-го по 273-й километр ограничат транспортное движение в связи с масштабным районом. Ограничения продлятся с 17 августа 2020 года по 20 сентября 2022.



Планируется отремонтировать всего 2,419 километра дороги. На сайте госзакупок уже опубликована конкурсная документация. Стартовая цена – 155 миллионов 179 тысяч рублей. Отмечается, что подрядчик должен будет снять старый асфальт, положить новый, заменить скальный грунт насыпи, обновить откосы, забетонировать кювет, обновить водоотводы и провести ряд других работ.



Ради проведения ремонта на трассе от Нижнего Тагила до столицы Урала будет сделан специальный объезд. Смета предусматривает строительство временной дороги.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»