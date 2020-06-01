В Екатеринбурге прошло первое заседание по делу Максима Шибанова

16:38 | 15.06.2020

Фото: Антон Гуськов / ЕАН

Сегодня, 15 июня, в Екатеринбурге прошло судебное заседание по делу Максима Шибанова. Журналист Максим Румянцев обвинил его в том, что во время протестов в сквере у Драмтеатра мужчина его толкнул, от чего тот упал на землю.



Напомним, что на протестах, прошедших год назад в сквере у театра Драмы Румянцев на камеру допрашивал противников строительства храма. Он также приставал к Максиму Шибанову, который попросил журналиста отойти, иначе ударит его. Тогда Румянцев стал требовать ударить его, назвав при этом Шибанова «девочкой». Мужчина толкнул репортера в плечо, от чего тот упал. Позднее выяснилось, что журналист написал заявление в полицию, в отношении Шибанова началось расследование.



В суде Максим Румянцев запросил в качестве компенсации 500 тысяч рублей. Такую сумму он объяснил моральными страданиями от кибербуллинга, сообщает Е1. Как заявляет журналист, он подвергся травле социальных сетях и СМИ.



Напомним, что в интернете появилась петиция с требованием прекратить уголовное дело в отношении Максима Шибанова и собрала 3,5 тысяч подписей. Сам подсудимый, обвиняемый в нанесении побоев средней тяжести, считает себя невиновным.



Добавим, что второе судебное заседание пройдет завтра в 14:15.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»