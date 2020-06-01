В Нижнем Тагиле пенсионерка заявила о несвоевременной сдаче объекта долевого строительства

16:20 | 15.06.2020

Фото: dp.ru

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению пенсионерки о несвоевременной сдаче объекта долевого строительства.



Местная жительница и строительная организация «СУ-1» 16 января 2018 года заключили договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, по условиям которого компания обязалась до истечения третьего квартала 2018 года завершить строительство дома и передать участнику долевого строительства в собственность однокомнатную квартиру. Женщина передала застройщику денежные средства в размере свыше 1,4 миллиона рублей.



Однако строительство жилого дома до сих пор не завершено, и, соответственно, квартиру в собственность пенсионерке не передали. В связи с этим у гражданки имеется право требовать у застройщика уплаты неустойки.



Помимо этого, из-за неисполнения обязательств застройщиком женщина вынуждена арендовать другое жилье, в котором проживает вместе со своим отцом, инвалидом второй группы, ухаживая за ним.



Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования прокурора и взыскал с недобросовестного застройщика в пользу местной жительницы неустойку за нарушение срока передачи квартиры в размере 366,7 тысяч рублей, понесенные убытки в виде арендной платы за жилье в общей сумме 70 тысяч рублей, и компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей. Суд также взыскал с ООО «СУ-1» штраф в размере 50 тысяч рублей за отказ от удовлетворения в добровольном порядке требований потребителя.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»