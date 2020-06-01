В отдаленных территориях Среднего Урала началось голосование по поправкам в Конституцию

16:01 | 15.06.2020

Фото: Галина Соловьёва / Областная газета

В отдаленных и труднодоступных территориях Свердловской области уже началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. В 149 населенных пунктах свое мнение выразят более пяти тысяч человек.



Так, члены участковой избирательной комиссии выехали уже в поселки Вижай и Ушма Ивдельского городского округа, где проголосуют 39 человек. Последними голосовать будут жители Гаринского городского округа. Свои голоса они отдадут 27 и 28 июня. Подсчет голосов назначен на 1 июля на 20:00 после закрытия всех участков.



– Сегодня члены УИК выехали на голосование в самые далёкие деревни Ивдельского района, работать там они будут два дня. Комиссии обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, их также выдадут и голосующим. Это перчатки, маски, санитайзеры. Голосование будет проходить в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, максимально безопасно для наших граждан, – цитирует пресс-служба избирательной комиссии Свердловской области главу областного избиркома Владимира Русинова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»