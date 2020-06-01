В Ереван из Екатеринбурга спецрейс «Уральских авиалиний» доставит 207 человек

15:38 | 15.06.2020

Специальный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» возвращает из Екатеринбурга в столицу Армении, Ереван, 207 человек, в том числе 23 детей.



Лайнер вылетел из уральской столицы сегодня, 15 июня, в 13:24. В аэропорт Еревана самолет прилетит в 15:41 по местному времени.



Напомним, что в конце мая в Екатеринбург из столицы Армении вернулся 101 пассажир.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»