В столице Урала из-за голосования по поправкам в Конституцию перенесены опрессовки

15:21 | 15.06.2020

Фото: local.yandex.by

В столице Урала перенесли опрессовки на целую неделю. Планировалось, что они пройдут 30 июня, 1, 2 и 3 июля. Однако, согласно новому графику, отключение горячей воды стоит ждать с 6 по 9 июля.



Как рассказали в пресс-службе ЕТК, график опрессовок был изменен из-за голосования по поправкам в Конституцию России, которое запланировано на 1 июля. Изменения сделаны для обеспечения санитарных норм и проведения дезинфекции в помещениях, где будет проходить голосование.



Добавим, что в 6 июля в Екатеринбурге начнется второй этап опрессовок, третий планируется в августе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»