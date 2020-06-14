Около ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге изменили схему проезда

14:42 | 15.06.2020

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге около ТЦ «Дирижабль» изменили цикл светофора и схему движения на пересечении улиц Белинского – Фучика.



Для автомобилистов, которые двигаются по улице Белинского со стороны Химмаша и хотят совершить левый поворот на улицу Фучиков, появилась отдельная зеленая стрелка. Так, водителям теперь не придется пропускать встречный поток, а поворачивать налево будет безопасно.



Напомним, что на данном перекрестке ранее регулярно происходили аварии из-за автомобилей, которые совершали левый поворот.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»