Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 22 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в прежнем виде до 22 июня. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.– Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Надеюсь, скоро ситуация изменится. Сейчас особенно важно соблюдать масочный режим и остальные санитарные правила и, конечно, заботиться о своем здоровье, – подчеркнул глава Среднего Урала.Напомним, что за последние сутки в Свердловской области подтвердили еще 233 новых случая коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 9558 человек.