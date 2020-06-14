В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по изменениям в правилах застройки

13:47 | 15.06.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Обсуждения состоятся с 16 июня по 4 августа 2020 года.



Подготовить и провести данные мероприятия поручено департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга. Отмечается, что проходить обсуждения будут с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавируса. Для участия в мероприятии приглашаются граждане, проживающие в уральской столице.



На официальном сайте общественных обсуждений уже с 23 июня можно ознакомиться с проектом и информационными материалами. Экспозиция проекта о внесении проекта будет организована с 23 июня по 14 июля в помещениях районных администраций и мэрии столицы Урала по следующим адресам:



– проспект Ленина, 24а (фойе 2-го этажа в здании городской администрации);

– улица 8 Марта, 177 (фойе 1-го этажа в здании администрации Чкаловского района);

– улица Бабушкина, 16 (фойе перед большим залом на 3-м этаже в здании администрации Орджоникидзевского района);

– улица Луначарского, 217 (фойе 1-го этажа в здании администрации Октябрьского района);

– улица Мельковская, 7 (фойе 1-го этажа в здании администрации Железнодорожного района);

– улица Московская, 27 (фойе 1-го этажа в здании администрации Верх-Исетского района);

– улица Первомайская, 75 (фойе 1-го этажа в здании администрации Кировского района);

– улица Чернышевского, 2 (фойе 2-го этажа в здании администрации Ленинского района).



Экспозиции можно будет посмотреть с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а также в пятницу с 9:00 до 17:00. Предложения и замечания по проекту принимаются также с 23 июня по 14 июля. По их рассмотрении будет подготовлен протокол и заключение о результатах общественных обсуждений до 4 августа 2020 года.



Добавим, что для принятия участия необходимо предварительно зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»