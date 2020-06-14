Полиция Екатеринбурга проверила условно осуждённых и имеющих ограничения людей

13:25 | 15.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Полиция Екатеринбурга подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Надзор», в рамках которого проверила соблюдение поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений.



Особое внимание уделяется лицам, которые представляют повышенную общественную опасность – ранее совершившие тяжкие преступления, а также неоднократно осужденные за аналогичные преступления.



В настоящее время в Екатеринбурге под административным надзором состоят 935 лиц. За четыре дня проведения операции полицейские посетили более 1100 лиц, в отношении которых установлен административный надзор. Из них 107 человек были привлечены к административной и 11 к уголовной за уклонение и несоблюдение административного надзора.



Сотрудники МВД посетили 1422 граждан, ранее судимых, формально подпадающих под действие Федерального закона № 64-ФЗ от 06.04.2011 «Об административном надзоре».



Совместно с представителями органов уголовно-исполнительной инспекции провели проверки 1650 условно осужденных и имеющих ограничения лиц, состоящих на учете в УИИ ГУФСИН России по Свердловской области.



В результате проверок выявлено и пресечено 175 административных правонарушений, из которых 144 – это нарушение ограничений, установленных судом при административном надзоре и 31 правонарушение, посягающее на общественный порядок и безопасность.



Были подготовлены и направлены в районные суды Екатеринбурга 47 заявлений о дополнении поднадзорным лицам ранее установленных административных ограничений, а также 39 материалов на установление административного надзора.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»