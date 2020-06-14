В России COVID-19 обнаружен у 537  210 человек

13:02 | 15.06.2020

Фото: mos.ru

В России зарегистрированы 8246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 537 210 человек.



Больше всего заболевших в Москве (+1359 человек за последние сутки), Подмосковье (+689), Петербурге (+252), Свердловской (+233), Воронежской (+220) и Нижегородской (+209) областях.



За минувшие сутки умерли 143 пациента с COVID-19. Общее число скончавшихся в стране достигло 7091 человек.



Выздоровели за всё время 284 539 человек (+4489 человек за минувшие сутки).



В России проведены свыше 15,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 280,9 тысячи тестов за последние сутки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»