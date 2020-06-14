В Екатеринбурге 208 человек заболели коронавирусом за сутки

12:58 | 15.06.2020

Фото: bfm74.ru

В Екатеринбурге, по данным на 15 июня, за последние сутки зарегистрировали 208 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 233 новых случая коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 9558 человек. 90 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 613 – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии. Выписан 91 человек. Всего уральские врачи вылечили 4235 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»