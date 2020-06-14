На Среднем Урале врачи за сутки спасли 91 человека с COVID-19

12:52 | 15.06.2020

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Свердловской области за последние сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 91 пациент с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 4235 пациентов.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 233 новых случая коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 9558 человек. Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 613 – средней тяжести, остальный пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»