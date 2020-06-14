В ДТП в Богдановиче погиб лежащий в багажнике человек

12:15 | 15.06.2020

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Минувшей ночью в Богдановиче произошла авария, в результате которой два человека пострадали, и один – погиб.



По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь по Первомайской, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.



В результате ДТП один из пассажиров, молодой человек 1998 года рождения, скончался в реанимации. Установлено, что в момент аварии он находился в багажнике.



Второй пассажир, молодой человек 2001 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У водителя легковушки диагностировали ушибы. Их госпитализировали в хирургическое отделение Богдановической ЦРБ.



Сотрудники ГИБДД уже опросили свидетелей и очевидцев аварии, а также провели медицинское освидетельствование водителя. Оно показало состояние опьянения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»