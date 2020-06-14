Новости дня
12:01 | 15.06.2020
Фото: Е1.RU
Младенца, которого в Екатеринбурге избил отец, выписывают из больницы
«Ребенок получил ушибы и ссадины. Он выписывается домой под наблюдение участкового врача»,- сообщили в горздраве.
На 37-летнего отца младенца уже заведены административные дела за хулиганство и нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. В настоящее время следственный комитет проводит проверку, по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Возможно возбуждение уголовного дела.
Напомним, 13 июня вечером во дворе одного из домов по улице 8 марта мужчина несколько раз ударил семимесячного ребёнка, находящегося в коляске. Поводом для применения насилия в отношении младенца, по предварительным данным, стал его плач. По сообщению было организовано проведение доследственной проверки.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:56 | 15.06.2020
Частные детские сады в Перми получат субсидию на создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
14:49 | 15.06.2020
В Пермском крае расширен региональный перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
14:42 | 15.06.2020
Около ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге изменили схему проезда
14:20 | 15.06.2020
В частном детсаде в Екатеринбурге проводится проверка из-за пьяной воспитательницы
14:01 | 15.06.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 22 июня
14:00 | 15.06.2020
Игорь Сапко призвал пермяков стать донорами крови
13:47 | 15.06.2020
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по изменениям в правилах застройки
13:34 | 15.06.2020
Две пермских парикмахерских закрыты за несоблюдение противоэпидемиологических требований
13:24 | 15.06.2020
Фонд капремонта приступил к замене 137 лифтов в Перми и Добрянке
13:02 | 15.06.2020
В России COVID-19 обнаружен у 537 210 человек
13:01 | 15.06.2020
В Прикамье почти половина заболевших коронавирусом за последние сутки младше 45 лет
12:58 | 15.06.2020
В Екатеринбурге 208 человек заболели коронавирусом за сутки
12:54 | 15.06.2020
Для жителей Перми продлен срок действия электронных проездных
12:52 | 15.06.2020
На Среднем Урале врачи за сутки спасли 91 человека с COVID-19
12:51 | 15.06.2020
В Прикамье зафиксировано 68 случаев COVID-19
12:47 | 15.06.2020
Ещё 233 человека заразились коронавирусом в Свердловской области
12:38 | 15.06.2020
Потепление в Перми будет недолгим
12:15 | 15.06.2020
В ДТП в Богдановиче погиб лежащий в багажнике человек
12:01 | 15.06.2020
Младенца, которого в Екатеринбурге избил отец, выписывают из больницы
11:45 | 15.06.2020
На Урале осуждён виновник ДТП, в результате которого погиб пешеход
11:21 | 15.06.2020
В Краснолесье произошла массовая драка
11:05 | 15.06.2020
В Екатеринбурге угнали иномарку
10:38 | 15.06.2020
Уральца обвиняют в доступе к личным кабинетам клиентов интернет-магазина и хищении денег
10:02 | 15.06.2020
В Екатеринбурге огонь уничтожил два садовых дома
09:39 | 15.06.2020
В Екатеринбурге завершили новое граффити, посвящённое борьбе с COVID-19
09:17 | 15.06.2020
В Екатеринбурге прошла первая ночная репетиция Парада Победы
09:04 | 15.06.2020
На Среднем Урале уже полторы недели ищут пропавшего мужчину
18:42 | 14.06.2020
Сотрудники Ивдельского ГИБДД за день выявили шесть грубых нарушений ПДД
16:41 | 14.06.2020
В Екатеринбурге пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей
16:15 | 14.06.2020
Свердловчан ждёт тёплое и облачное начало недели