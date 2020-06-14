Младенца, которого в Екатеринбурге избил отец, выписывают из больницы

12:01 | 15.06.2020

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге из больницы выписывают семимесячного мальчика, которого 13 июня жестоко избил отец. Всё время, которое малыш провел в больнице, рядом с ним была бабушка, рассказывает Е1.RU.



«Ребенок получил ушибы и ссадины. Он выписывается домой под наблюдение участкового врача»,- сообщили в горздраве.



На 37-летнего отца младенца уже заведены административные дела за хулиганство и нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. В настоящее время следственный комитет проводит проверку, по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Возможно возбуждение уголовного дела.



Напомним, 13 июня вечером во дворе одного из домов по улице 8 марта мужчина несколько раз ударил семимесячного ребёнка, находящегося в коляске. Поводом для применения насилия в отношении младенца, по предварительным данным, стал его плач. По сообщению было организовано проведение доследственной проверки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»