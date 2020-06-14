На Урале осуждён виновник ДТП, в результате которого погиб пешеход

11:45 | 15.06.2020

Фото: vsednr.ru

В Свердловской области к лишения свободы приговорён виновник ДТП, в результате которого погиб мужчина-пешеход.



Судом установлено, что 11 августа 2019 года около 22:00 водитель двигался на автомобиле «ВАЗ 211240» по автодороге Пышма – Талица с превышением скорости, в результате чего допустил столкновение с мужчиной- пешеходом.



В результате столкновения пешеход получил серьёзные травмы головы, шеи, груди, живота, разрывы сердца, лёгкого, переломы рёбер. Пострадавший скончался на месте.



Согласно результатам освидетельствования, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Вину в содеянном он в полном объёме не признал.



Камышловский районный суд назначил виновнику ДТП наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на три года.



Приговор в законную силу не вступил.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»