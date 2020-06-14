В Екатеринбурге угнали иномарку

11:05 | 15.06.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге с улицы Самолетной, 7 угнали тёмно-коричневый Hyundai Solaris. Инцидент произошёл 12 июня в 23:15. Об этом сообщает подписчица сообщества «Инцидент Екатеринбург» в сети «ВКонтакте».



В полиции сообщили, что сотрудники уголовного розыска территориального ОВД проводят комплекс оперативных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.



Если вы видели угнанный автомобиль – сообщите об этом в полицию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»