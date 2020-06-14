Уральца обвиняют в доступе к личным кабинетам клиентов интернет-магазина и хищении денег

10:38 | 15.06.2020

Фото: ptzgovorit.ru

Перед судом предстанет екатеринбуржец, обвиняемый в неправомерном доступе к личным кабинетам зарегистрированных клиентов интернет-магазина и хищении электронных денежных средств.



По версии следствия, обвиняемый в декабре 2018 года в сети Интернет приобрёл путём копирования логины и пароли для доступа в личные кабинеты зарегистрированных пользователей одного из крупнейших российских интернет-магазинов. Затем получал доступ в личные кабинеты зарегистрированных пользователей, тем самым совершая неправомерный доступ к компьютерной информации, охраняемой законом.



Обвиняемый вносил изменения в регистрационные данные, оформлял заказ на приобретение товара. При этом обвиняемый оплачивал товар электронными денежными средствами, хранящимися на персональных платежных счетах клиентов.



Обвиняемый совершил неправомерный доступ к компьютерной информации – к личным кабинетам девяти зарегистрированных пользователей. В восьми случаях попытка обвиняемого оплатить товар электронными денежными средствами, находящимися на балансе указанных учетных записей, была заблокирована службой безопасности интернет-магазина. Однако в одном случае обвиняемому удалось оплатить автомагнитолу электронными денежными средствами, находящимися на счёте одного из клиентов интернет-магазина.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»