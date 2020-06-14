На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган организуют реверсивное движение

10:18 | 15.06.2020

Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

На 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган будет затруднено движение из-за ремонтных работ на ж/д переезде рядом с посёлком Марамзино.



Реверсивное движение организуют 15 июня с 20:00, и продлится оно до 03:00 16 июня. Машины будут пропускать в одностороннем порядке.



Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»