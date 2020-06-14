В Екатеринбурге огонь уничтожил два садовых дома

10:02 | 15.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге на 12 км Сибирского тракта полыхали два садовых дома. Огонь распространился на 96 квадратных метров.



Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 02:00. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 29 человек личного состава.



«В 02:56 огонь локализован, в 03:17 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:20»,- уточнили в пресс-службе.



Пожар уничтожил дома. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»