В Екатеринбурге завершили новое граффити, посвящённое борьбе с COVID-19

09:39 | 15.06.2020

Фото: Анастасия Немец

В Екатеринбурге в Академическом появилось третье граффити, посвященное борьбе с коронавирусом. На нём изображена семья, находящаяся на самоизоляции и запускающая бумажные самолетики.



Как рассказала на своей странице в Instagram депутат гордумы Анастасия Немец, это последнее граффити проекта «Герои нашего времени». Она отметила, что это семья, которая пережила самоизоляцию, находясь дома. Она запускает бумажные самолетики с заявками о помощи.



«Эта история- это часть жизни всех горожан. С помощью граффити, мы непросто закрепили её, но и сделали город ярче»,- написала Немец.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»