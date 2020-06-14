В Екатеринбурге прошла первая ночная репетиция Парада Победы

09:17 | 15.06.2020

Фото: Коммерсант/Владислав Лоншаков

В Екатеринбурге на площади 1905 года состоялась первая ночная репетиция Парада Победы. Участие в ней приняли около 20 парадных расчётов, в том числе рота барабанщиков Екатеринбургского СВУ и сводный женский взвод почётного караула.



В ночной репетиции поучаствовали также подразделения в исторической форме времён Великой Отечественной войны, расчёты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, военной полиции, курсанты Уральского института противопожарной службы и Юнармия.



Перед тренировкой мобильные расчёты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчётов – свыше 7 000 кв. м площади.



Как сообщили в пресс-службе ЦВО, всех участников обеспечили масками, перчатками, антисептиками. Их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и населением максимально исключены. На месте дежурили специалисты медицинской службы.



Напомним, ночные тренировки в центре Екатеринбурга также запланированы на 16 и 18 июня. 20 июня с 10:00 - состоится генеральная репетиция.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»