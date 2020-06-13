Сотрудники Ивдельского ГИБДД за день выявили шесть грубых нарушений ПДД

18:42 | 14.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В первый день областной операции «Безопасная дорога» сотрудники Ивдельского ГИБДД выявили шесть грубых нарушений правил дорожного движения.



Три водителя мототранспорта привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, не имея права управления. Ещё один 40-летний мужчина наказан за передачу транспортного средства Мопед своему несовершеннолетнему сыну, который управлял транспортом, не имея на это право.



Сотрудники ДПС при помощи громкоговорящего устройства и проблесковых маяков остановили автомобиль Daewoo Nexia. При общении с водителем инспектором ДПС было установлено, что мужчина лишён водительских прав за отказ о прохождение медицинского освидетельствования. Также от него исходил запах алкоголя.



Водитель легковушки был отстранён от управления транспортным средством и прошёл освидетельствование на алкогольное опьянение, результат которого показал 0,830 мг/л.



«Уважаемые участники дорожного движения, если вы стали очевидцем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, просим сообщить в Дежурную часть МО МВД России "Ивдельский" по телефону - 8 (343 86) 2-24-42 или на телефон ГИБДД 8 (343 86) 2-13-02»,- сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»