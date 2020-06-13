Самолёт «Уральских авиалиний» попал в «ДТП» с самолётом S7 в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге два пассажирских самолета принадлежащих авиакомпаниям «Уральские авиалинии» и S7 столкнулись по касательной во время нахождения лайнеров на рулёжных дорожках, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.Самолёт авиакомпании S7 Airlines во время руления к взлётно-посадочной полосе задел крылом хвостовую часть лайнера «Уральских авиалиний». К счастью, авиапроисшествие обошлось без погибших или пострадавших. Рейс «Уральских авиалиний» должен был отправиться в Калининград, а S7 Airlines в Иркутск. Все пассажиры из самолётов эвакуированы. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.«Сегодня, в 12:40 в аэропорту Пулково во время руления самолета S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолета "Уральских авиалиний", который стоял в очереди на вылет. Пассажиры рейса U6-391 (всего 84 человека) доставлены в терминал»,— сообщили изданию «Коммерсант» в пресс-службе «Уральских авиалиний», добавив, что для выполнения рейса будет предоставлен резервный самолет.