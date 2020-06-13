В Екатеринбурге пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей

16:41 | 14.06.2020

Фото:rg.ru

8 июня в отдел полиции № 5 Екатеринбурга обратилась женщина 1937 года рождения, которая заявила, что неизвестные обманным путём завладели её денежными средствами в общей сумме 1 360 000 рублей.



Как было установлено в ходе доследственной проверки, у заявительницы имелся сберегательный счёт, на котором находились ее накопления. Со слов потерпевшей, 24 мая по радио она услышала номер телефона, по которому можно обращаться обманутым вкладчикам по вопросу возврата денег. Пенсионерка набрала указанный номер, начинающийся на «8-800» и сообщила, что ранее вкладывала деньги в финансовую компанию «МММ», а также оставила свои персональные данные.



На следующий день ей перезвонила неизвестная женщина, которая рассказала, что пропавшие деньги найдены за границей. Звонившая пояснила, что для возврата денежных средств необходимо перевести на счёт, который она укажет, сумму в 100 тысяч рублей. Это якобы необходимо для проведения обменных операций с валютой. Потерпевшая сняла указанную сумму со своего счета и перевела ее через почтовое отделение. После этого в период с 27 мая по 5 июня пенсионерка по требованию неизвестной сделала еще несколько переводов на суммы от 100 до 400 тысяч рублей.



Когда на её счете закончились средства, неизвестная женщина перестала выходить на связь. Подождав несколько дней и поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в органы внутренних дел.



В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество в особо крупном размере). Сотрудниками органов внутренних дел проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск и изобличение преступников.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»