Новости дня
16:11 | 14.06.2020
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области обсуждается возврат жёстких карантинных ограничений
Завтра, 15 июня, губернатор региона Евгений Куйвашев должен будет принять решение отменить первый этап снятия ограничений, усилив карантинный режим, или оставить все как есть. Но тут есть вероятность, что через неделю случится новый всплеск заболеваемости коронавирусом. От принятия решения зависит не только то, как регион будет жить следующую декаду месяца, но и то, в каких условиях пройдёт голосование по поправкам в Конституцию РФ, назначенное президентом на 1 июля. А значит, и чья-то политическая и, разумеется, служебная карьера.
Напомним, ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Свердловской области, в принципе, мало чем отличалась от ситуации в других регионах, за исключением Москвы, разумеется. К 8 июня наметился устойчивый спад распространения инфекции, коэффициент Rt опустился до уровня 0,8, стабильно понижаясь несколько дней. Это позволило не просто говорить о переходе к первому этапу снятия ограничений, но и осуществить этот переход. 8 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт мероприятиям по возвращению региона к докарантинной жизни.
«Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ. Хочу при этом предостеречь: возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей. В магазине не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения. В противном случае магазин может быть снова закрыт. Проверки будут, не надейтесь, что пронесет», - написал губернатор в понедельник, 8 июня, в своем Instagram.
Было ли это решение преждевременным, сказать сложно. Однако буквально на следующий день после объявления губернатором о послаблениях карантинного режима показатель Rt начал понемногу прибавлять и поднялся до 0,82 – 9 июня, до 0,88 – 10 июня. Но это было не критично и позволяло региону оставаться на первом этапе снятия ограничений. А вот уже 11 июня показатель распространения инфекции перешагнул «запретную» планку и достиг значения 1,047. Это был тревожный звонок, но, тем не менее, тревоги у руководства региона он не вызвал. Как выразился один из чиновников областного правительства: «Сегодня вырос, завтра упадёт». Но не упал и 12 июня продолжил свой рост, достигнув показателя 1,17. 13 июня Rt подрос ещё на одну сотую пункта – 1,18.
Сегодня, 14 июня, коэффициент Rt опустился до показателя 1,11, но всё равно это более чем на 10 % выше показателя, который бы позволял Свердловской области оставаться на первом этапе отмены ограничений, не говоря уж о переходе на второй. Против федерального Роспотребнадзора, как говорится, не попрешь – условия для ослабления карантинных мер обозначены ведомством.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) как раз и является одним из трех ключевых показателей, и при переходе к первому этапу снятия ограничений не может быть выше единицы.
Вариантов для региональных властей немного.
1. Занижать статистику заболеваемости.
Возможно, но вряд ли на это согласится руководитель Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, особенно в условиях некоего противостояния с губернатором. Вспомним первую попытку Куйвашева частично снять ограничения, когда Козловских категорически возразил против этого. Так что ответственность за занижение статистики, скорее всего, он на себя брать не будет. Как, наверное, и губернатор. Да и переполненные больницы скрыть будет крайне тяжело, наверное.
2. Отменить переход к первому этапу снятия ограничений и усилить карантинный режим, требуя его жёсткого исполнения, применяя не менее жёсткие репрессивные меры.
Тоже возможно, но тоже вряд ли. Это вызовет и так не маленькое недовольство жителей региона, многие из которых сидят без работы и средств к существованию. «Затянешь гайки», а они в знак протеста голосовать за Конституцию не пойдут. Опасно. За сорванное голосование по голове точно не погладят. Поэтому – вряд ли.
3. Оставить все как есть.
Очевидно, что для властей это, скорее всего, самый приемлемый вариант развития событий. Вот только бы население и медицина не подкачали. Одни – честно соблюдали карантинные требования (социальную дистанцию, ношение масок, мытье рук и т.п.), а вторые – лечили, лечили и еще раз лечили. Ну и чиновники бы еще своим примером показывали, как делать нельзя, а показывали бы, как делать нужно и необходимо. Но и тут незадача. Врачи в условиях переполненности больниц еще больше работать не могут, и так по «25 часов» в сутки работают. Население – если еще в самом начале введения карантинных мер правила соблюдало, то теперь чем дальше, тем больше их не соблюдает. Некоторые чиновники как регионального, так и муниципального уровней к соблюдению ограничительных мер относятся безответственно, «Вечерние ведомости» об этом неоднократно писали (читать здесь, здесь и здесь). Так что с этим вариантом – оставить все как есть – тоже не очень хорошо получается. Выдержит ли региональная медицина, если случится вспышка заболеваемости?
Но главным остается, наверное, риторический вопрос: что будет приоритетнее при принятии решения – здоровье уральцев и целостность медицины в регионе или высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию и личные амбиции чиновников?
Впрочем, какое решение примут свердловские чиновники, мы узнаем уже завтра. Запасаемся попкорном.
© «Вечерние ведомости»
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