В Свердловской области провели свыше 400 тысяч тестов на COVID-19

15:27 | 14.06.2020

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По данным на 14 июня, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 9115 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 8636 человек.



Общее количество проведённых в регионе исследований составляет 409199. Обследовано всего 380214 человек.



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 254 новых случая коронавируса (в том числе 200 в Екатеринбурге). Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 9325 человек. Выписано 123 человека. Всего уральские врачи вылечили 4144 пациента.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»