В Нижнем Тагиле закроют движение трамваев по проспекту Мира

14:54 | 14.06.2020

В Нижнем Тагиле из-за ремонта моста через улицу Серова в районе остановки «Строительный техникум» закроют трамвайное движение по проспекту Мира и улице Победы.



Предварительно, ограничения продлятся с 15 июня до 1 сентября. Трамваи не будут ходить на участке от улицы Циолковского до кольца «Приречный микрорайон».



Не будут работать маршруты № 2, 3, 4, 8. Движение трамваев организуется по временным маршрутам. Вагоны с маршрута № 8 перенаправят на маршрут № 1, с маршрута № 2 и 4 — на маршрут № 9, с третьего маршрута — на маршрут № 15П.









Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»