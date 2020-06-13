В Краснотурьинской колонии сшили тысячи халатов и респираторов

14:07 | 14.06.2020

Фото: Александр Левченко

В Краснотурьинске в исправительной колонии № 3 ГУФСИН России по Свердловской области сшили 35000 одноразовых халатов для заказчика и более 10000 респираторов.



В ИК-3 по указанию начальника ГУФСИН развивается швейное производство, осуществляется выпуск спецодежды для крупных корпораций в сфере энергетики и космоса. Кроме того, в колонии шьют одежду для осужденных и сотрудников ФСИН.



Недавно в ИК-3 запустили оборудование по производству респираторов для защиты органов дыхания. Также в колонии налажен выпуск масок для лица – их сшили более 300 000 штук.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»