На Среднем Урале может находиться без вести пропавший парень

13:30 | 14.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области может находиться без вести пропавший 20-летний Владислав Галкин. Днём 2 июня он ушёл из своего дома в деревне Шарташи Пермского края и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные волосы. Особые приметы: тату на левой кисти. Последний раз его видели в чёрной куртке с красно-белыми полосками, голубых джинсах и серых кроссовках.



Если вы видели пропавшего молодого человека или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргам поиска Татьяне (89519409838) или Марии (89028344698).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»