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13:30 | 14.06.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
На Среднем Урале может находиться без вести пропавший парень
Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные волосы. Особые приметы: тату на левой кисти. Последний раз его видели в чёрной куртке с красно-белыми полосками, голубых джинсах и серых кроссовках.
Если вы видели пропавшего молодого человека или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргам поиска Татьяне (89519409838) или Марии (89028344698).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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