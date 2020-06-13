В России ещё 8 835 человек заболели COVID-19

За последние сутки в России выявлено 8 835 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране выявлено 528 964 заболевших в 85 регионах.Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 6 948 человек.За сутки в России полностью выздоровели 5 409 человек. Общее число выздоровевших возросло до 280 050.