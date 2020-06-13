На Среднем Урале от коронавируса спасли за сутки 123 человека

12:56 | 14.06.2020

Фото: РИА Новости

По данным на 14 июня, в Свердловской области за сутки из больниц по выздоровлению выписались 123 человека. Общее число выздоровевших в регионе достигло 4144 пациента.



В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 254 новых случая коронавируса (в том числе 200 в Екатеринбурге). Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 9325 человек. В тяжёлом состоянии находятся 84 человека, в состоянии средней тяжести – 617, в удовлетворительном состоянии все остальные.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»