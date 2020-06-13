В Екатеринбурге COVID-19 обнаружен ещё у 200 человек

12:51 | 14.06.2020

Фото: ТАСС

За прошедшие сутки в Екатеринбурге новой коронавирусной инфекцией заразились ещё 200 человек.



В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 254 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 9325 человек. В тяжёлом состоянии находятся 84 человека, в состоянии средней тяжести – 617, в удовлетворительном состоянии все остальные. Выписано 123 человека. Всего уральские врачи вылечили 4144 пациента.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»