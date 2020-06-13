Парад Победы в Екатеринбурге пройдёт без ветеранов

11:04 | 14.06.2020

Парад Победы 24 июня в Екатеринбурге пройдёт без ветеранов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 14 июня, в своём Instagram.



«По всей стране 24 июня пройдут парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. При этом в Свердловской области в последнее время мы фиксируем больше 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно»,- написал Куйвашев.



Куйвашев отметил, что решение о проведении парада еще находится на стадии рассмотрения, если он состоится, то трансляция для ветеранов будет проводится по телевизору и в интернете.



Всего в Свердловской области зафиксировано 9 071 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлению 4 201 человек, умерли 50 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»