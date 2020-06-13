В лобовом столкновении на Урале погиб водитель Lada

10:55 | 14.06.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г.Екатеринбурга

Минувшей ночью, около 3:25, на 21 км автодороги Екатеринбург-Косулино произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал, и один – погиб.



Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, по предварительным данным, водитель Lada ехал с нарушением правил – навстречу по участку дороги с односторонним движением. Из-за этого произошло столкновение с Mitsubishi L200, который ехал из Екатеринбурга в Косулино.



На месте ДТП погиб 25-летний водитель Lada. 51-летний пассажир внедорожника был доставлен в 36 ГКБ с сотрясением мозга.



По словам водителя иномарки, он ехал со стороны Екатеринбурга со скоростью около 100 км/ч по правому ряду. Решив обогнать ехавший перед ним грузовик, он перестроился в левый ряд для опережения. В это время со встречного направления он увидел отечественный автомобиль. Водитель попытался уйти от столкновения, и вывернул руль вправо, однако аварии избежать не удалось. Транспортные средства получили значительные повреждения и были эвакуированы с места ДТП.



На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга и сотрудники МЧС. Причины аварии устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»