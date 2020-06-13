Жителя Екатеринбурга обвиняют в применении насилия к младенцу

10:14 | 14.06.2020

Фото с сайта 112.ua

Накануне вечером во дворе одного из домов по улице 8 марта мужчина ударил семимесячного ребёнка. Информация об этом поступила в следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбург СК России по Свердловской области.



По сообщению было организовано проведение доследственной проверки.



На данный момент установлено, что 38-летний пьяный екатеринбуржец ударил рукой по лицу своего сына, находившегося в коляске, после чего коляска перевернулась, и из неё выпал ребенок. Поводом для применения насилия в отношении младенца, по предварительным данным, стала внезапная личная неприязнь, которая возникла у подозреваемого из-за того, что ребёнок громко плакал.



В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства случившегося. Опрашиваются сам гражданин, его супруга и очевидцы. Определяется также степень тяжести вреда здоровью младенца. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»