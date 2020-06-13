Уральский кандидат в космонавты проходит тренировки в невесомости

10:01 | 14.06.2020

Фото: Роскосмос

Кандидат в космонавты набора 2018 года Евгений Прокопьев из Екатеринбурга проходит тренировки в невесомости на борту самолёта-лаборатории Ил-76 МДК в диапазоне высот от 6 до 9 тысяч метров. Воздушное судно взлетает с подмосковного аэродрома Чкаловский.



Всего в действии участвуют восемь кандидатов в космонавты. Им предстоит совершить 10 полётов в рамках общекосмической подготовки. Ранее они прошли восьмичасовой курс теоретической подготовки, изучив характеристики самолёта-лаборатории и методику выполнения полётов с воспроизведением невесомости.



По словам замруководителя испытательно-тренировочной бригады Руслана Ельцова, задачами тренировок являются восстановление и отработка навыков передвижения в условиях невесомости, выполнение точно координированных действий, а также работа с грузами.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»